Marítimo perde em casa com o Santa Clara (1-2)

O Marítimo voltou ontem, ao perder em casa, desta feita diante do Santa Clara, por 1-2, em jogo referente à 18.ª jornada da I Liga.

Naquela que foi a quinto derrota consecutiva, quatro desaires a contar para o campeonato e um para a Taça de Portugal, a formação orientada por Milton Mendes até esteve em vantagem com um golo de Joel Tagueu ao minuto 61, de grande penalidade, a castigar falta de Villanueva sobre Lucas Áfrico, em plena área, mas veio a sofrer uma reviravolta em apenas quatro minutos.

Cryzan veio a empatar o jogo, ao minuto 74, num bom lance ao primeiro toque, com Ukra a fazer uma grande passe para Carlos Júnior e este sobre a direita a cruzar para a finalização de Cryzan. Quatro minutos depois seria a vez de Carlos Júnior dar vantagem aos açorianos. Rafael Ramos cruzou da direita e Carlos júnior remate certeiro, fazendo um golo de belo efeito.

Com esta derrota o Marítimo continua no 11.º lugar com 17 pontos, mas poderá vir a ser apanhado por outras equipas que estão nos lugares mais aflitos da classificação e que jogam durante o dia de amanhã.

Quanto ao Santa Clara sobe ao sétimo lugar da classificação agora com 25 pontos.