Conheça os números que marcam esta segunda-feira na Madeira

10 - Segundo o boletim da Direcção Regional de Estatística da Madeira, no ano de 2019, a Região perdeu 10 estabelecimentos da banca.

566 mil - A empreitada de renovação das redes de águas do concelho do Funchal é um investimento camarário que ascende aos 566 mil euros e percorre uma extensão de cerca de 2 km de rede.

166,3 mil – a madeira registou em Dezembro de 2020, 166,3 mil dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico, menos 66,1% que no mesmo período de 2019.

2900 – 2900 é o número de pessoas que serão vacinadas com a nova remessa de vacinas entregue hoje no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

0,016 – Os combustíveis ficaram hoje mais caros na Madeira. A gasolina de 95 octanas aumentou 0.016 cêntimos por litro. O gasóleo rodoviário (ou simples) aumentou 0,015 cêntimos e o gasóleo colorido e marcado teve um aumento de 0,013 cêntimos em cada litro.