800 pessoas serão vacinadas este fim-de-semana no Madeira Tecnopolo

Este fim-de-semana serão vacinadas cerca de 800 pessoas no Madeira Tecnopolo. As vacinas serão administradas a pessoas com mais de 80 anos e com patologias associadas, que se incluem nos grupos prioritários e fazem parte desta primeira fase de vacinação que pretende ‘proteger’ 50 mil residentes.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, irá marcar presença este sábado, na infra-estrutura que já está montada na Penteada, em Santo António. A visita está agendada para as 12 horas.

Refira-se ainda que a operação de vacinação que decorreu esta sexta-feira envolveu 200 profissionais de saúde distribuídos pelo Porto Santo, Ponta do Sol, Câmara de Lobos, Hospital Dr. Nélio Mendonça e Casa de Saúde São João de Deus.

Esta sexta-feira, a vacina chegou à Santa Casa da Misericórdia da Calheta, Fundação Hospício Princesa Dona Amélia, Lar Dona Olga de Brito, Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, o Lar Jardim do Sol e Casa de Saúde de São João de Deus.