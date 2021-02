Vídeo mostra resultado final das obras na Ribeira de João Gomes no Funchal

A obra de reconstrução de guardas, passeios e acesso à praia do Funchal na Ribeira de João Gomes, executada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, devolveu beleza aos arruamentos marginais a esta ribeira, nomeadamente na Rua Dr. Pestana Júnior, Rua Brigadeiro Oudinot, Rua do Visconde do Anadia e na Rua da Ribeira de João Gomes.

Com estes trabalhos foram repostas as guardas na sua forma original, não só para garantir a necessária segurança ao trânsito rodoviário, mas também para dar um enquadramento estético adequado a esta zona da baixa da cidade.

Neste âmbito foram ainda reconstruídos e alargados, em determinados locais, os passeios que se encontravam destruídos, de modo a repor as zonas pedonais anteriormente existentes, o tanque de gás que estava localizado em frente ao Centro Comercial Anadia foi retirado e as ruas repavimentadas.

Estas intervenções deram uma nova imagem a esta zona do Funchal, agradando a locais e visitantes.