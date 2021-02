China pretende "cooperação na vacinação" com Europa central e do leste

A China está disposta a promover uma "cooperação de vacinação" com os países da Europa central e do leste, indicou hoje o Presidente Xi Jinping num encontro por videoconferência com líderes europeus da região.

A Sérvia recebeu um milhão de doses da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelos chineses e regista-se uma cooperação entre fabricantes húngaros e chineses desta vacina, indicou Xi, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua.

Pequim vai "estabelecer esta cooperação de forma ativa" com outros governos, sublinhou Xi no decurso da Cimeira virtual entre a China e os Países da Europa central do leste (China-CEEC, na sigla em inglês), e que agrupa 17 Estados europeus.

A China forneceu uma aprovação condicional para duas vacinas elaboradas pela Sinopharm e Sinovac, duas empresas estatais. Já foram garantidos acordos para o fornecimento de milhões de doses à Turquia e a pelo menos mais nove países.

Pequim está a tentar reforçar as relações com os governos da Europa central e do leste no âmbito dos esforços destinados a garantir mais mercados para a exportação e oportunidades para as empresas chineses, em particular na área da construção.

A focagem no Europa de leste através do grupo China-CEEC, a iniciativa do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês destinada a promover as relações comerciais e o investimento com estes países, também designada "17+1", suscitou receios em França, na Alemanha e outros países da Europa ocidental sobre as intenções de Pequim em garantir influências políticas no interior da União Europeia.

Em simultâneo, Xi disse que a China pretende importar nos próximos cinco anos produtos agrícolas e outros bens provenientes da Europa central e do leste avaliados em mais de 170 mil milhões de dólares (141 mil milhões de euros), de acordo com a Xinhua.

Pequim está a tentar desenvolver novas relações comerciais e reduzir a dependência face aos Estados Unidos na sequência da guerra tarifária com Washington.

"Precisamos de acentuar a cooperação agrócila", disse Xi, ainda segundo a agência oficial.

Xi também apoio o projeto da Universidade Fudan de Xangai em estabelecer uma universidade na Hungria.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.