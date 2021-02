Hoje é notícia

Os movimentos independentistas vão hoje tentar manter a maioria que têm há quase dez anos na região espanhola da Catalunha, em eleições para o parlamento regional em que é provável que o candidato socialista seja o mais votado.

A consulta eleitoral tem lugar num contexto de forte aumento dos casos de covid-19, depois da época do Natal, que podem contribuir para o aumento da abstenção, o que torna mais imprevisível o resultado.

Os partidos separatistas, que estão no poder na Catalunha, parecem bem colocados para manter a maioria, mas extremamente divididos e com um eleitorado desiludido com a tentativa falhada de independência da região em 2017, o que leva o candidato socialista a ter esperanças num bom resultado.

A grande aposta do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, nas eleições regionais recaiu no ex-ministro da Saúde, Salvador Illa, que tem surgido à frente nas sondagens, mas com possibilidades escassas de desalojar os independentistas do poder.

A maior parte das sondagens publicadas dão a vitória à lista do Partido Socialista da Catalunha (PSC, associado ao PSOE) ligeiramente à frente (21-22%) das duas principais formações independentistas que governam coligadas a comunidade autónoma: a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, 20-21%) e o Juntos pela Catalunha (JxC, 19-20%).

O PSC, com uma atitude conciliadora, vai beneficiar do voto útil dos eleitores constitucionalistas (pela unidade de Espanha), o que já tinha acontecido em 2017 com o Cidadãos (direita-liberal), que ganhou as eleições anteriores, mas não impediu uma maioria separatista no parlamento regional de mais de 68 votos num total de 135.

O Juntos pela Catalunha (direita), o partido do antigo presidente regional que agora está fugido na Bélgica, Carles Puigdemont, continua a defender o confronto com o Estado central e repetiu que pretende proclamar unilateralmente a independência, se ganhar as eleições.

DESPORTO

Benfica e Sporting de Braga tentam aproximar-se do FC Porto, segundo classificado da I Liga de futebol, e para isso precisam de vencer nas visitas a Moreirense e Santa Clara, respetivamente, em jogos da 19.ª jornada.

O empate 2-2 do campeão nacional no sábado, em casa, com o Boavista, deixa-o com 41 pontos e abre caminho para que os mais diretos perseguidores, Benfica e Sporting de Braga, reduzam a diferença para um.

A partir das 20:15, o Benfica vai procurar manter a tendência 100% vitoriosa em Moreira de Cónegos, onde ganhou os 10 jogos que ali disputou para o campeonato.

O Sporting de Braga joga com Santa Clara, em Ponta Delgada, às 16:30 locais (17:30 em Lisboa), e tenta regressar às vitórias frente à equipa açoriana, com a qual perdeu na primeira volta (1-0), mas que eliminou em janeiro nos quartos de final da Taça de Portugal (2-1).

Benfica e Sporting de Braga podem também reduzir, provisoriamente, a diferença para o Sporting, que lidera com 48 poontos, mais sete do que o FC Porto e mais 11 do que 'encarnados' e bracarenses. Os 'leões' só entram em campo na segunda-feira, recebendo a equipa sensação da Liga, o Paços de Ferreira (quinto, com 35).

Ainda hoje, Portimonense (16.º) e Gil Vicente (15.º), defrontam-se a partir das 15:00, com as duas equipas com o mesmo número de pontos (16), ao lado do Farense e um ponto acima de Boavista (17.º) e Famalicão (18.º), ambas em zona de despromoção.

SOCIEDADE

Um médico e um enfermeiro do Luxemburgo especializados em cuidados intensivos chegam a Portugal para prestar apoio no Hospital do Espírito Santo de Évora, no combate à pandemia de covid-19.

Uma segunda equipa luxerburguesa, composta também por um médico e um enfermeiro e igualmente destinada a trabalhar em Évora, deverá chegar a Portugal no dia 20 de janeiro.

Durante a próxima semana, está prevista ainda a chegada de um médico e três enfermeiros franceses, que vão trabalhar no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A oferta de ajuda dos governos francês e luxemburguês foi anunciada na quinta-feira pelo Ministério da Saúde, que considerou tratar-se de "um apoio importante a dois hospitais que têm vindo ainda a sentir uma elevada pressão ao nível dos cuidados intensivos".

Além destas, está em Portugal uma equipa médica militar alemã --- constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos --- que foi colocada no Hospital da Luz, em Lisboa.

Segundo os dados divulgados no sábado pela Direção-Geral da Saúde, estavam internados 4.850 doentes, dos quais 803 em unidades de cuidados intensivos. Desde março de 2020, Portugal já registou 15.183 mortes associadas à covid-19 e 784.079 casos de infeção pelo novo coronavírus.