"Consciência" de Idalino e de Filipe manda aguardar vacinação

Os presidentes dos municípios do Porto Santo e de Santa Cruz preferem emitir a sua opinião sobre o direito, com carácter prioritário, à vacina contra a covid-19 com a “consciência”, e o que ela diz é que não devem ser vacinados, pelo menos para já.

A resposta sai num ligeiro compasso de espera quando abordados sobre o tema, no entanto sublinham que, enquanto souberem que existem profissionais de saúde à espera de serem vacinados vão aguardar.

“Claro que quero ser vacinado, mas só quando todos os médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde e forças de segurança forem vacinados”, explica o autarca do Porto Santo de 60 anos e que não apresenta qualquer comorbidade que eventualmente poderia aumentar o risco de agravamento do quadro clínico em caso de contrair o SARS-CoV-2.

Idêntico sentimento tem Filipe Sousa e líder do Juntos Pelo Povo: “A minha consciência não ficaria tranquila ao saber que existem médicos, enfermeiros, maqueiros e auxiliares que estão na linha da frente e que ainda não foram vacinados, portanto vou declinar”, expressou, aliás o edil santa-cruzense diz não entender como é que existiu um reforço de profissionais no sector da saúde sem que tivessem sido vacinados.

Idalino Vasconcelos e Filipe Sousa juntam-se a José António Garcês e a Dinarte Fernandes que já prescindiram de ser vacinados.

De resto, este assunto ganha contornos mais mediáticos na medida em que esta manhã governantes da Madeira já começaram a ser vacinados contra a covid-19.