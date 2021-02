Três elementos reforçam estrutura do União da Madeira 1913

O CF União da Madeira 1913 anunciou hoje, através das suas páginas oficiais nas redes sociais, a entrada de três elementos para a sua estrutura de trabalho, liderada pela Comissão Instaladora presidida por Jaime Gouveia. São eles Filipe Bento, Carlo Martins e Diogo Luiz, elementos que vão passar a fazer parte deste novo projecto, que "tem por objectivo recuperar a dignidade e o prestígio da marca União da Madeira".

Filipe Bento será o novo director desportivo e fará a ligação entre a Comissão Instaladora e a estrutura técnica coordenada por Bruno Abreu e Filipe Neto, enquanto Carlo Martins ficará responsável pelo departamento de comunicação. Já as atribuições de Diogo Luiz que, tal como Carlo Martins, está de regresso às hostes azul-amarelas, incluem a relação com os associados, parcerias e área social.

Entretanto, está em curso a campanha de filiação de sócios do clube, sendo que, apenas na primeira semana, foram registadas 40 adesões, número que a Comissão Instaladora interpreta como um sinal do "entusiasmo que o novo projecto está a suscitar entre a família unionista". O objectivo da Comissão Instaladora e da equipa de trabalho é ultrapassar uma centena de associados até ao final do mês em curso, estando previstas algumas iniciativas de divulgação da campanha através dos meios digitais.