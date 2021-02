Na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, na rubrica ENTREVISTA, página 20, Sofia Freitas, médica especialista em Oftalmologia Pediátrica, a exercer funções no IOMT - Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade, surge com o nome de Sónia Freitas. Por tal não estar correcto, lamentamos desde já o erro e pedimos desculpas à lesada.