Marta Freitas perguntou a Temido sobre plano de vacinação na Madeira

Os planos de vacinação contra a Covid-19 e a articulação entre a República e as Regiões Autónomas no que se refere à resposta a estes doentes marcaram a intervenção de hoje da deputada do PS-Madeira à Assembleia da República, isto a propósito da audição à ministra da Saúde, Marta Temido.

A socialista aproveitou a ida de Marta Temido ao Parlamento para questionar a governante sobre como estão a decorrer os planos de vacinação nas duas regiões, em particular na Madeira. A parlamentar quis também saber qual é a articulação prevista entre o território continental e as ilhas no que concerne aos cuidados a estes utentes com covid-19, mais concretamente o tratamento de doentes das regiões no continente ou vice-versa, como já ocorreu, em caso de necessidade.

A um outro nível, e embora considere que haja uma efectiva transparência sobre o plano de vacinação nacional, a deputada madeirense quis ver esclarecidas algumas dúvidas que persistem, em especial no que diz respeito à vacinação das pessoas com deficiência.

"Verificámos que algumas estruturas residenciais de apoio às pessoas com deficiência já foram abrangidas pelo programa de vacinação, mas permanecem dúvidas sobre algumas situações", disse Marta Freitas, referindo que no plano de vacinação, no grupo prioritário, prevê-se a administração de vacinas a pessoas com dependência não institucionalizadas. Nesse sentido, perguntou se será vacinada nesta primeira fase qualquer pessoa com deficiência, com idade inferior a 50 anos, que apresente as mesmas condições indicadas como insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.