Maurício Melim defende prolongamento das restrições após 21 de Fevereiro

Maurício Melim defendeu há instantes que a Madeira deve prolongar as restrições para além do dia 21 de Fevereiro, evitando assim um hipotético relaxamento da população.

"Estamos agora a ver os resultados, mas é difícil nós baixarmos as restrições. Aquilo que eu diria é mantermos as restrições e mantermos o cumprimento daquilo que está definido", precisou.

O delegado de saúde disse ainda que existem presentemente cerca de 90 cadeias de transmissão identificadas na Região. Realçou a importância da população estar a recorrer aos testes rápidos, evitando a disseminação do vírus fruto de um rastreio antecipado, e apelou a que todos os madeirenses continuem a cumprir com as normas.