Madeirense Nuno Pereira garante marca de qualificação para o Europeu de pista de coberta

O madeirense Nuno Pereira garantiu, este domingo, marca de qualificação para o Campeonato da Europa de pista coberta em atletismo. No Torneio de Preparação, que decorreu em Pombal, o atleta do Sporting CP alcançou o terceiro lugar na prova de 1.500 metros, com 3.43,32 minutos (a marca de qualificação é 3.45,00).

Portugal tem direito a três vagas na prova de 1.500 metros no Campeonato de Europa de pista coberta no escalão de seniores. Além de Nuno Pereira, também Isaac Nader e José Carlos Pinto, ambos do Benfica, alcançaram, este domingo, marcas de qualificação, com 3.42,34 e 3.42,97 minutos, respectivamente.

Os Campeonatos de Portugal absolutos de pista coberta, no próximo fim-de-semana em Braga, são a derradeira janela de oportunidade para garantir marca de apuramento para o Europeu, mas o madeirense, com o registo alcançado este domingo em Pombal, tem praticamente assegurada a presença no evento que vai decorrer entre 5 e 7de Março, em Torun, na Polónia.

Nuno Pereira, de 20 anos, compete pelo Sporting, mas continua a treinar na Madeira com Diogo Sousa. “Fez uma boa preparação no Inverno e, apesar de alguma falta de ritmo, já que não tem competição na Região, conseguiu esta marca de qualificação”, referiu o treinador, em declarações ao DIÁRIO. “Acredito que ainda vai baixar esta marca nos Campeonatos de Portugal, no próximo fim-de-semana, e confirmar a qualificação para o Europeu”, acrescentou Diogo Sousa.

Este é mais um momento importante na ainda curta carreira do madeirense, que, em 2019, conquistou o título europeu de sub-20.