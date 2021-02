Procura por testes rápidos no privado com "aumento muito significativo"

As cadeias de transmissão na Madeira têm estado “mais ou menos estáveis”, explicou o delegado de saúde do Funchal, Maurício Melim, em conferência de imprensa. O número ronda as 90 cadeias com mais de dois casos positivos associados. "Gostaríamos que o número de casos diminuísse de uma forma mais significativa e quando observamos as duas últimas semanas há um decréscimo", acrescentou.

Desse ponto de vista, Maurício Melim destacou o facto do Sistema Regional de Saúde conseguir identificar com mais precisão os contactos de casos positivos.

"Desse ponto de vista vão continuar a surgir casos positivos, porque nós não vamos parar enquanto conseguirmos isolar o máximo de pessoas. Se repararmos, hoje há um acréscimo na ordem dos 10% relativamente ao número de casos, que tem a ver também com várias situações que estão pendentes ao longo da semana e que de repente são desbloqueados os resultados, quer no público, quer no privado, onde cada vez mais se estão a fazer testes. Não sei se tem a ideia, mas os testes rápidos têm tido um aumento muito significativo e os testes rápidos de antigénio têm levado depois a uma investigação mais profunda. Diria que ainda bem, porque estamos a identificar casos, a isolar mais cadeias e essas próprias cadeias estão a ser mais conhecidas", congratulou-se.