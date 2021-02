Há 146 anos, vapor britânico Soudan encalhou na baía do Funchal

Assinala-se hoje 146 anos sobre o naufrágio do vapor britânico Soudan na baía do Funchal, diante da praça da Rainha (actual avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses).

O navio tinha apenas cinco anos e pertencia à companhia African Steam Ship Company. Estava ao serviço da African Royal Mail Company. Havia partido de Liverpool, em direcção à Costa Oeste de África, com 45 tripulantes, 1 passageiro, correspondência e mercadorias diversas, tendo chegado à Madeira pelas 18 horas, nesse dia 2 de Fevereiro de 1875. O trágico acontecimento foi hoje recordado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, na rede social Facebook.

De acordo com informações recolhidas no Arquivo e Biblioteca pública da Madeira, o Soudan ficou ancorado no Forte de São José, onde aguardou durante três horas pela recolha da correspondência da Madeira. “Por não ter obtido resposta do Capitão do Porto, mesmo após insistentes sinais por arma de fogo, o capitão do vapor decidiu partir para Gran Canária, onde deixaria a correspondência, para ser mais tarde entregue por outra embarcação. Ao soltar as amarras, os motores do vapor falharam e, apesar do mar estar calmo, o Soudan ficou à mercê do forte vento que se fazia sentir de Sudoeste, que o empurrou para a praia, onde veio a encalhar”, recorda a SRTC.

Toda a tripulação desembarcou, assim como o passageiro e os correios. Perante a irreparabilidade do navio, este acabou por ser desmantelado e vendido na Madeira por 6.666 libras esterlinas.