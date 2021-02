Processos de falência, insolvência e recuperação de empresas diminuíram na Madeira

O número de processos de falência, insolvência e recuperação de empresas entrados nos tribunais judiciais de 1.ª instância da Comarca da Madeira diminuiu até final do 3.º trimestre de 2020, quer em termos trimestrais, quer em termos homólogos.

De acordo com a informação da Direcção Geral de Política de Justiça (DGPJ), o número de processos entrados na Comarca da Madeira relacionados com processos de falência, insolvência e recuperação de empresas diminuiu de 49 (2.º trimestre de 2020) para 44 processos (3.º trimestre de 2020), o que equivale a uma redução de 10,2%. Se comparado com o trimestre homólogo (74 processos), a quebra foi mais expressiva, na ordem dos 40,5%. O valor do trimestre em referência corresponde ao mais baixo da série disponível, com início no 1.º trimestre de 2015.

No 3.º trimestre de 2020, contabilizaram-se 44 processos findos, 39 dos quais terminaram em falência ou insolvência. Este número de falências/insolvências foi praticamente idêntico ao do trimestre anterior (38), mas inferior ao do trimestre homólogo (58).

No que se refere ao tipo de pessoa envolvida nas falências/insolvências decretadas, o peso das pessoas singulares no total dos processos foi superior ao das pessoas colectivas, representando 53,8% do valor total. Com efeito, das 39 falências/insolvências decretadas neste trimestre, 21 foram de pessoas singulares e 18 de pessoas colcetivas. Face ao trimestre anterior, verifica-se ainda uma inversão na repartição destes indicadores, dado que, nesse trimestre, os processos de pessoas colectivas tinham sido superiores aos das pessoas singulares, representando no total 55,3% e 44,7%, respectivamente.