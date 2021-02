Porto Santo com dois casos activos

Actualmente, o Porto Santo conta com dois casos activos e "já não há aquelas redes de transmissão relacionadas com famílias porto-santenses que ficaram infectadas pela altura de Natal e fim-de-ano". Daí que agora os únicos casos positivos se prendam com passageiros que a Ilha Dourada testa na chegada ao aeroporto.

Quem o diz é o delegado de saúde do Porto Santo, Rogério Correia, esclarecendo que as cadeias existentes “são muito pequenas” derivadas de “eventuais contactos”. Ao que parece, o Porto Santo volta assim "à sua normalidade", mas o também director do centro de saúde local sublinha que tem de continuar a existir “esforço” para manter a ilha como um local "seguro", tal como se constatou "até agora".

O controlo, seja pelo Lobo Marinho, seja por avião, depende do evoluir da situação epidemiológica nos outros lados. Tivemos um Verão em que não fizemos qualquer controlo e correu bem. A Madeira está a evoluir bem e se assim continuar é natural que iremos deixar de fazer o controlo dos madeirenses que vêm para cá. Rogério Correia, delegado de saúde do Porto Santo

Ainda na opinião de Rogério Correia "é natural que se existem cadeias de transmissão na Madeira", o Porto Santo continue a testar viajantes à chegada.

"Esperemos que quando o Lobo Marinho regressar as cadeias de transmissão na Madeira estejam a ser controladas. Tudo indica que sim. Se não estiverem acho que devemos de tratar da mesma maneira que tratamos as chegadas por avião e exigir que as pessoas que cheguem ao Porto Santo possuam teste negativo", concluiu.