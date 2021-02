Machico dá apoio social à população

A Câmara Municipal de Machico disponibiliza à população do concelho um apoio social, que visa dar resposta às situações de maior vulnerabilidade e disfunção social, provocadas pela pandemia, anunciou esta quarta-feira (10 de Fevereiro) o executivo.

Esta acção, explica a autarquia em nota de imprensa, "compreende o atendimento personalizado aos munícipes; a prestação de informações sobre projectos e organismos que têm por objecto o trabalho social; o respectivo encaminhamento para as estruturas da comunidade e a realização de visitas domiciliárias para aferir das reais necessidades e dos problemas das famílias que procuram este gabinete".

Concretamente, em parceria com a Associação Dignitude e as Farmácias de Machico, a Câmara Municipal de Machico disponibiliza apoio na aquisição de medicamentos, através do cartão ABEM, e atribui cabazes alimentares e de primeira necessidade a pessoas em situação de carência financeira.

Para qualquer esclarecimento adicional os interessados deverão contactar o gabinete de apoio social da Câmara, localizado nas instalações da Casa da Música, por telefone (através dos números 910831413 e 291102751) ou via -mail ([email protected]).