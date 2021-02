Ensino à distância faz disparar procura por portáteis, tablets e secretárias

A implementação do ensino à distância fez disparar a procura por portáteis, tablets e secretárias, com um crescimento de 70%, 68% e 79% respetivamente, de acordo com um estudo do portal OLX.

Segundo os mesmos dados, no que diz respeito a "respostas aos anúncios, e comparando também o período entre 4 de Janeiro e 25 de Janeiro com o período entre 26 de Janeiro e 5 de Fevereiro, o crescimento registado é de +80% nos portáteis, +41% nos tablets e +43% nas secretárias".

"Em semana de regresso às aulas, procurámos perceber se o ensino à distância, anunciado por vários meios de comunicação a 25 de janeiro e oficializado pelo Governo a 28 do mesmo mês, tinha efeitos práticos na procura e oferta de alguns artigos", explica Alexandra Santos, 'Marketing Lead' do OLX Portugal.