Juventus de CR7 está na final da Taça de Itália

A Juventus garantiu esta noite o apuramento para a final da Taça de Itália ao eliminar o Inter de Milão.

Depois de ter vencido em Milão por 2-1, com dois golos do madeirenses Cristiano Ronaldo, esta noite, e em jogo da segunda mão jogada em Turim o nulo no final dos 90 minutos foi suficente para a 'Juve' garantir a sua 20.ª presença na Taça de Itália.

Na outra meia-final Nápoles e Atalanta garante amanhã à noite a passagem para a final. De referir que no encontro da primeira mão registou-se um empate a zeros.