Crimes com vacinas, desemprego e outras notícias nas capas dos jornais

Expresso:

- "Crimes com vacinas valem até 5 anos de prisão"

- "Governo dos Açores com recorde de nomeações e ligações familiares"

- "No momento mais difícil do combate à pandemia: O dilema dos médicos na hora de decidir quem vive e quem morre"

- "'Próximos dias vão ser os piores para mim': José Artur Paiva, presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, diz que este é o momento de total requisição e mobilização"

- "Entrevista ao ex-ministro Vítor Gaspar: 'Foi difícil, mas guardo boas memórias'"

- "Rui Rio entre dois nomes para Lisboa"

- "Santos Silva responde a Pedro Nuno Santos: 'O centro-esquerda não quer disrupções'"

- "Corrida longa para a liderança no CDS"

- "Euro11 mil milhões do Portugal 2020 ainda por usar"

- "Farmacêuticas culpam Governos europeus pelos atrasos"

- "Venda de medidores de oxigénio dispara"

- "Teletrabalho no Estado sem fiscalização"

Diário de Notícias:

- "Furo ao teletrabalho obrigatório: Há professores obrigados a ir dar aulas 'online' na escola"

- "As prioridades do 'homem das missões impossíveis' na liderança da vacina"

- "11 meses de pandemia e foi a vacina a causar uma demissão"

- "Menos 20 mil casos ativos em quatro dias ainda não aliviam UCI. Prémios de seguros de saúde cresceram 8,2%"

- "Lourenço Rosário: 'Radicalização islâmica em Moçambique esconde interesses na riqueza do país'"

- "A violência e o Chega: Líder 'skin' pede prudência a André Ventura"

- "Há 22 mil pessoas a viver sem subsídio de desemprego desde dezembro"

- "Aos 36, Ronaldo continua a brilhar como poucos"

- "Sindicatos da TAP admitem acordo de emergência a vigorar até 2024"

- "Carreiras e Ricardo Rio: Autarcas de Cascais e de Braga entre os melhores do mundo"

Público:

- "Confronto e desconforto: Os artistas brasileiros que estão a abalar o panorama cultural português"

- "Regresso do ensino online abre corrida aos portáteis e já há rutura de stocks"

- "Covid-19: Portugal avalia se autoriza vacina da AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos"

- "Reportagem no 'hotel do Cristiano', a Casa dos Atletas que agora recebe doentes com covid"

- "Quem é o submarinista que vai coordenar as vacinas"

- "Em seis anos: Mais de 600 casamentos envolveram menores"

- "Segurança Social: Apoios a recibos verdes deixam precários confusos"

- "Florestas: Marcelo preside a Conselho de Ministros temático"

Jornal de Notícias:

- "Há empresas a fazer pedido ilegal de testes no regresso ao trabalho"

- "Governo quer recensear todos os animais vadios em dois anos"

- "Violência: Prendia mulher para esconder nódoas negras"

- "Gondomar: Investigada construção de hotel junto ao Douro"

- "Subsídio: Desempregados desesperam sem apoios"

- "Vacinação: IPSS dizem ter ordem para indicar dirigentes"

- "Educação: Peritos querem escolas fechadas até final de fevereiro"

- "Belenenses-FC Porto: Drama e polémica no Jamor"

- "Braga-Portimonense (2-1): Reviravolta alimenta o sonho para a receção aos portistas"

Jornal i:

- "Entrevista a Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol: 'Apesar do risco, os futebolistas com quem falei preferem jogar'"

- "O que a pandemia alterou no setor imobiliário"

- "Covid-19. Há 12 mil casos em lares, o dobro do início do ano"

- "Coronavírus. Cientistas querem saber se misturar vacinas funciona"

- "Procura de máscaras bico-de-pato aumentou 90% no país"

- "Ana Gomes insiste em ilegalizar Chega. André Ventura já reagiu"

- "Alberto João Jardim defende governo de salvação nacional"

Negócios:

- "Governo diz que empresas têm de pagar telefone e Net"

- "Rogério Colaço, presidente do Instituto Técnico Superior: 'Não podemos concluir que o ensino à distância vai ser o futuro'"

- "A pandemia criou um novo cargo: diretor de saúde mental"

- "AICEP: Investimento estrangeiro caiu 76% em 2020"

- "Lei afasta conflito de interesses na arbitragem fiscal"

- "Hidrogénio de Marrocos pode ter 'hub' em Sines"

- "Euribor garante sobrevivência com novo modelo"

- "Banca BPI não espera surpresas no malparado e volta aos dividendos"

- "Automóvel: Portugal foi o segundo país onde gasóleo perdeu mais peso"

O Jornal Económico:

- "Entrevista a Pedro Ferraz da Costa, presidente do Fórum para a Competitividade: 'Nunca vi um governo do PS interessado em diminuir a dívida'"

- "ECS põe à venda fundos de restruturação de 1,5 mil milhões"

- "Frente a frente: SNS e privados em tempo de pandemia"

- "Entrevista: CEO da DHL Supply Chain: 15 mil voos de aviões cargueiros vão distribuir vacinas contra a Covid-19"

- "Banca: Vítor Bento apontado para 'chairman' da CGD, mas Governo prefere gestor com perfil político"

- "Aquisição: Brasileira 3J Capital Partners estuda compra de participação no Banco Carregosa"

- "CDS: Crise de liderança dá lugar a luta pela sobrevivência"

- "Mobilidade sustentável: Siemens Portugal prevê faturar 200 milhões de euros nos próximos cinco anos"

- "Aviação: Sindicato questiona: 'Saíram da TAP 1.200 tripulantes e ainda querem mais?'"

- "Ordem dos Contabilistas: José Araújo quer ser bastonário para ajudar a 'dignificar' a profissão"

- "Barómetro ACEGE: Maioria das empresas afasta crescimento da economia em 2021"

- "Transição digital: Governo quer tarifa social de internet em vigor no segundo semestre"

Correio da Manhã:

- "Presidente do Supremo Tribunal decide: Escuta de Costa guardada em cofre: Conversa com ministro do Ambiente sobre lítio"

- "Caça ao golpe das vacinas é prioridade da PJ"

- "'Não estão livres para fazer o que querem', diz vice-almirante ao CM"

- "'Todos vão ser convocados para se vacinarem', garante DGS"

- "Médicos alemães ainda não trataram doentes"

- "Dez clientes multados em bar de alterne"

- "Belenenses SAD-FC Porto (0-0): Dragão travado no Jamor: Manu perde os sentidos em choque de cabeça com guarda-redes"

- "Sporting arrisca perder 8 pontos com caso Palhinha"

- "Treinador ausente: Jesus faz novos exames no hospital: Benfica desmente rumor sobre agravamento do estado de saúde"

- "Santa Maria da Feira: Gang caçado por 25 Euro após roubo de milhares"

- "Plano de reestruturação: Despedimentos bloqueiam negociações entre TAP e sindicatos"

Record:

- "Belenenses SAD-FC Porto (0-0): Dragão cai com drama: Lesão arrepiante de Nanu marca empate no Jamor"

- "Marítimo-Sporting: Leão paga o dérbi"

- "Benfica-V. Guimarães: Darwin em dúvida"

- "SP Braga-Portimonense (2-1): Guerreiros pressionam os grandes"

- "Parabéns Ronaldo!: CR7 faz hoje 36 anos"

O Jogo:

- "Belenenses SAD-FC Porto (0-0): Amarrado no Jamor: Campeão perde pontos em noite de rotação no onze e muita polémica"

- "Nanu sofreu concussão cerebral e foi hospitalizado"

- "Benfica-V. Guimarães: Ricardo Gomes: 'Veríssimo é melhor do que eu era', central histórico das águias aprova reforço, mas diz que chega tarde"

- "Braga-Portimonense (2-1): Recado para a Luz"

- "Marítimo-Sporting: 'Paulinho é para muitos anos', Amorim desvaloriza custo do ponta de lança, que deve ser titular"

A Bola:

- "Belenenses SAD-FC Porto (0-0): Traumático: Dragão empata em jogo marcado por lance arrepiante entre Kritciuk e Nanu"

- "Lateral do FC Porto caiu inanimado, momentos de pânico e desespero no Jamor"

- "Marítimo-Sporting: João Pereira e Paulinho 'in', Nuno Mendes e João Mario 'out'"

- "Benfica-V. Guimarães: Águia regressa ao seu 4x4x2"

- "SC Braga-Portimonense (2-1): Bracarenses dão a volta e chegam-se ao 2.º lugar"