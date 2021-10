Madeira Andebol SAD vai à Turquia

O campeão nacional em título, a formação do Madeira Andebol SAD regressa às provas europeias esta temporada para defrontar a formação da Turquia, do Izmir BSB SK, assim ditou o sorteio realizado na sede da federação Europeia de Andebol ao principio desta tarde. A primeira mão está agenda para os dias 13 ou 14 de Novembro, na Turquia com a segunda mão a ter lugar oito dias mais tarde no Pavilhão do Funchal. Trinta e duas equipas entram nesta 3.ªeliminatória da EHF Cup, a prova que veio lugar à antiga Taça Challenge. Um regresso que acontece depois da últtima presença em 2015 quando a equipa do Madeira SAD defrontou as francesas do Brest.