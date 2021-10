Pedro Calado elege causa social como bandeira do mandato

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, marcou presença hoje, nas comemorações do 85.º aniversário da Casa do Povo de Santo António e reafirmou que a causa social é uma bandeira do seu executivo para os próximos 4 anos. O autarca garantiu que estará sempre ao lado das instituições, relevando o trabalho que estas prestam às populações que precisam de ajuda.

Neste particular, deu a casa do Povo de Santo António como exemplo, por desenvolver um trabalho diferenciado nas respostas às populações, quer na ocupação dos mais jovens, como na formação e acompanhamento das pessoas mais idosas, quer na parte cultural, social e musical. Pedro Calado garantiu que a CMF vai estar ao lado destas instituições, das juntas de freguesia e de entidades que trabalham com o governo regional.

O presidente da autarquia realçou o dinamismo das Casas do Povo da Madeira, destacando o facto da Casa do Povo de Santo António ter sido pioneira em muitas situações. Além de ser a primeira criada na Madeira, foi também a primeira a ter uma loja de cidadão descentralizada, estando assim mais próxima da população.

Neste segundo dia das comemorações do 85.º aniversário da Casa do Povo de Santo António foi feita uma homenagem a Elmano Gomes, um dos grandes impulsionadores da instituição, fundador da Orquestra de Câmara da Madeira, e o autor do hino do Clube Futebol Andorinha. Foi-lhe atribuído o nome do salão multiusos da Casa do Povo.