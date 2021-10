Começou a primeira reunião de Câmara do executivo de Pedro Calado

Começou pelas 9h30 a primeira reunião de Câmara do mandato de Pedro Calado, numa sessão em que deverão ser já tomadas algumas decisões.

Depois da reunião de instalação na passada segunda-feira, que serviu para definição de mandatos e regimento das reuniões, momento que gerou consenso entre as duas forças representadas, hoje é dia de decisões.

Ainda que a convocatória da reunião não seja conhecida, Pedro Calado prometeu tomar medidas já hoje, algumas das quais promessas de campanha.

As declarações à comunicação social serão prestadas no final da reunião, previstas para as 12h00.