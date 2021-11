PSD recomenda alargamento de horário das urgências em Santana e Porto Moniz

O grupo parlamentar do PSD apresentou hoje, em sede de reunião da Comissão Especializada de Saúde e Assuntos Sociais, na Assembleia Legislativa da Madeira, uma proposta de alteração e ampliação do Projecto de Resolução que recomenda o 'Serviço de Atendimento Urgente 24h no Centro de Saúde de Santana', incluindo a possibilidade de alargamento ao Centro de Saúde do Porto Moniz.

“Os concelhos de Santana e do Porto Moniz, pela sua ruralidade e grande dispersão geográfica, necessitam de uma atenção particular no modo de funcionamento das unidades de saúde”, refere a proposta do PSD, realçando que, “em termos etários, estes são os municípios da Região com maior índice de envelhecimento”.

Para o PSD, esta proposta de alteração mantém a importância para o concelho de Santana, mas alarga de uma forma justa ao concelho do Porto Moniz, sendo que ambos deveriam ser contemplados com esta possibilidade de alargamento do horário de atendimento do Serviço de Urgência.

Para os social-democratas “é necessário reforçar os meios técnicos e humanos e, paralelamente, alargar os horários de funcionamento dos serviços de atendimento urgente, de forma a proporcionar uma melhor assistência em saúde e um maior suporte social à população residente nestes concelhos".

Consciente desta necessidade, o PSD destaca ainda a aposta na contratação de recursos humanos levada a cabo nos últimos anos pelo Governo Regional, apesar da escassez e da dificuldade de contratação de profissionais de saúde, que condiciona fortemente a gestão da rede de cuidados de saúde primários.