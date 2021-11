Prisão preventiva para jovem que tentou matar o irmão no Campanário

O rapaz de 19 anos que foi detido pela Polícia Judiciária depois de tentar assassinar o irmão, no Campanário, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O arguido foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal da Comarca da Madeira, tendo ficado indiciado de um crime de ofensa à integridade física qualificada, um crime de homicídio qualificado na forma tentada e dois crimes de detenção de arma proibida.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o indivíduo agrediu o próprio irmão, de 25 anos, com uma arma branca, desferindo-lhe vários golpes na zona do tórax, no passado dia 9 de Setembro.

Foi ontem detido pela Polícia Judiciária fora do flagrante delito.