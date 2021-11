Governo Regional admite aliviar factura da luz se o custo da produção baixar

O Governo Regional admite poder aliviar o custo da electricidade que é paga pelos madeirenses caso os preços das matérias primas para a produção de energia venham a ser reajustados, o que espera, possa acontecer até ao início do próximo ano.

Confrontado com o aumento de 50% na última década na despesa com energia no sector doméstico, notícia que hoje é manchete na edição do DIÁRIO, Miguel Albuquerque não coloca de parte aliviar a factura da luz no próximo ano. “Sim, vamos ter que fazê-lo”, começou por declarar, para logo justificar que a pesada factura paga pelos madeirenses é resultado do custo da energia que “aumentou muito”. Tanto que “na Europa aumentou mais de 40% no gás, no carvão e no petróleo, desde Maio”. O resultado deste encarecimento no custo da energia é agora “a pressão inflaccionista que existe na Europa”.

Face ao “custo assoberbante da energia” Albuquerque espera “que haja um reajustamento no mercado, já no início do próximo ano”, medida que considera “fundamental” para que seja possível “facilitar a vida, quer às empresas, quer às famílias”, disse, à margem da visita à empresa Horários do Funchal.

Na última década cada família madeirense terá desembolsado uma média anual de 667 euros, sendo que só no ano passado, a média anual de gastos com a electricidade ao domicílio chegou aos 972 euros por habitação.