Duas estreias em primeira audição nacional no programa do próximo sábado

Duas obras distintas compostas para violino e violoncelo solo com orquestra são as propostas da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) para este sábado, dia 30 de Outubro, para ouvir em estreia nacional. Michael Guttman e Jing Zhao são os solistas convidados para este concerto, que marcado para as 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

De Philip Glass, referido como um dos mais influentes compositores do século XX, sobre ao palco o concerto duplo para violino, violoncelo e orquestra que tem a particularidade de ter sido estreado mundialmente pelo violinista Michael Guttman, que neste programa assume também a direcção musical.

Também estreado mundialmente pelos convidados da OCM, para quem a obra foi escrita, Michael Guttman no violino e Jing Zhao no violoncelo, será apresentada uma obra composta este ano, no âmbito do centésimo aniversário do nascimento de Astor Piazzolla, pelo compositor argentino Jorge Bosso. 'A Vida de Piazzolla', inspirada em obras de Piazzolla, de Ginastera e de Mulligan tem o acompanhamento dos solistas por uma orquestra de cordas.

A completar este programa, uma inspirada composição de António Vivaldi, o concerto duplo para violino e violoncelo solo com orquestra.

Para este concerto na Madeira, em particular, os solistas tocam em instrumentos originais italianos do início do século XVIII, um violino construído por Carlo Bergonzi e um violoncelo do construtor veneziano Matteo Goffrille

Resta referir que os bilhetes custam entre 20 e 5 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira no horário das 10 às 18 horas, e no dia no local do concerto a partir das 15 horas.

Os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório -Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.

Entre as 09h30 e as 11h30, serão disponibilizados no local do concerto serviços gratuitos para a realização de Testes Rápidos Antigénios (TRAg). [CÓDIGO EVENTO: 100440 - PARA REALIZAÇÃO DO TRAg].