Dois navios de cruzeiro já estão no Porto do Funchal

O navio de cruzeiro 'Seabourn Ovation', tal como previsto, chegou hoje antes do nascer do sol para a sua estreia no Porto do Funchal. Fica atracado no cais norte, junto à extensão da gare marítima internacional.

Logo de seguida, chegou o gigante do dia, o 'Mein Schiff 4', que regressa assim a um porto no qual fez a sua estreia já há mais de seis anos. Fica atracado na parte mais extensa da Pontinha, logo a seguir ao forte denominado Molhe.

O 'Ovation', que tem a bandeira das Bahamas, está a navegar desde Maio de 2018, tendo tido quase ano e meio parado tal como quase toda a indústria dos cruzeiros por causa da pandemia de covid-19.

Chega ao Funchal vindo de Tenerife com 342 passageiros a bordo e com 461 tripulantes ao serviço, permanecendo por cá até por volta das 17 horas, antes de zarpar rumo a Lisboa.

Já o quarto 'Meu Navio' (Mein Schiff, traduzido do alemão) está registado em Malta e fez a sua primeira viagem em Junho de 2015 (meses depois estreava no Funchal). É o maior navio a escalar hoje o Porto do Funchal e deve ser aquele com maior número de passageiros (1.186) e tripulantes (833) nesta viagem, precisamente em sentido contrário, pois vem de Lisboa e segue para Lanzarote.

Hoje o Porto do Funchal receberá mais um navio, o AIDAmar, que tem previsto chegada pelas 18 horas e, por isso, irá pernoitar. Traz cerca de 1.100 passageiros e 700 tripulantes, vem de Lisboa e vai para a eruptiva La Palma.