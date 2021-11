Política e futebol dominam as capas dos jornais e revistas nacionais

Bom dia.

Com o cenário das eleições antecipadas cada vez mais certo, faltando a oficialização por parte do Presidente da República, e com os jogos da Liga dos Campeões ontem, as capas dos jornais hoje estão marcadas por estes dois assuntos, embora haja publicações que optam por outros destaques.

Assim, na revista Visão:

- "As crises que nos atormentam"

- "Cop'26: A vaca que pode reduzir o metano e salvar o planeta"

- "Telegram: Os meandros da dark web em Portugal"

Na revista Sábado:

- "Filho de Pinto da Costa suspeito de receber Euro2,5 milhões"

- "Transportes públicos: Fizemos o teste para ir trabalhar e levar os miúdos. Um inferno"

- "Joana Amaral Dias faz raio-x à cabeça e ao comportamento de Marcelo"

No Correio da Manhã:

- "Escândalo BPP: PJ prende mulher de Rendeiro para evitar fuga"

- "Sporting-Besiktas (4-0): Euforia. Leão devora campeão turco"

- "Milan-FC Porto (1-1): Empate castiga desperdício dos dragões"

- "Capitão ameaça sair do Benfica: Otamendi em choque com Jesus"

- "Algarve: Mata mulher com arma de caça"

- "Anuncia hoje data das eleições: Marcelo bate com o carro"

- "Pai revoltado: Irmãos com nota máxima em risco de reprovar"

- "Faro: Gang das trotinetas em roubos violentos"

- "Em 2022: Presidente do BCE garante juros baixos"

No Público:

- "Governo assinou num só dia 14 concessões para exploração mineira"

- "Conselho de Estado: Marcelo explica hoje ao país decisão de antecipar eleições"

- "Pintura: Brueghel tirado do Museu de Évora por má conservação"

- "Caso: Rendeiro Patrão dos táxis esclarece compra e venda de imóveis"

- "Energia: Galp deixa de pesquisar petróleo a partir de 2022"

- "Eutanásia: Parlamento aprova lei 26 anos depois do início da discussão"

No Diário de Notícias:

- "Maioria dos portugueses concorda com eleições antecipadas"

- "Conselho de Estado: Mais de metade a favor da dissolução do parlamento"

- "Parlamento: Eutanásia nos casos de 'lesão, grave, definitiva, incapacitante e sem cura"

- "Franck Riester: 'A UE tem de ser firme com a China, mas evitar o risco de confronto'"

- "Champions: Golos e carinho para moralizar. Leão garante Europa e sonha com mais"

- "Penela: 'Prefiro ter um dormitório do que um território vazio'"

- "Web Summit: Investidores e startups em azáfama para encontrar negócios"

No Jornal de Notícias:

- "Quase metade dos idosos chamados por SMS faltam à vacinação"

- "AC Milan 1-1 FC Porto; Sporting 4-0 Besiktas: O futuro a eles pertence"

- "Mulher nunca deixou de falar com Rendeiro e estava a planear fuga"

- "Teletrabalho: Ligar fora do horário vai dar multa aos patrões"

- "Porto: Insegurança leva Câmara a acabar com a feira do Cerco"

- "Lousada: Candidato do bloco morre em acidente na Mala"

- "Algarve: MotoGP rende 70 milhões ao turismo"

- "Os quatro pilares da crise do Benfica"

- "Conselho de Estado: Marcelo recebe parecer favorável à dissolução do Parlamento"

- "Sondagem da Aximage para JN, DN e TSF: Maioria dos portugueses concorda com antecipação das eleições"

No Inevitável:

- "Bar Vazio"

- "Rui Rio e Domingos Abrantes defendem sozinhos 16 de janeiro"

- "Eutanásia: Lei mais participada de sempre ou decidida em segredo?"

- "Gestores e médicos criticam Governo por 'mascarar' problemas"

- "Maria de Jesus Rendeiro detida e condenada a pagar multa de mil euros"

- "Juros: Presidente do BCE afasta subida das taxas em 2022"

- "Web Summit: Trabalho remoto no escritório: o que dizem os CEO"

- "Maria Ressa: Uma bomba atómica no ecossistema da informação"

No Negócios:

- "Galp vai deixar petróleo e aposta forte no lítio"

- "Governo pode evitar gestão em duodécimos e adotar medidas"

- "Cortes nos investimentos alimentam crise energética"

- "Lei laboral: Saiba o que vai mudar nas regras do teletrabalho"

- "Christine Lagarde: É preciso uma tarifação do carbono que reflita os custos ambientais"

- "Ascendi admite ficar com parte da posição da SIBS na Via Verde"

- "Grupo belga VGP investe 100 milhões no setor da logística"

No Record:

- "Sporting-Besiktas (4-0): Festival. Maior vitória leonina na Champions dos últimos 51 anos"

- "Milan-FC Porto (1-1): Dragão assusta San Siro"

- "Benfica: Jesus contestado na Alemanha: Adeptos confrontaram o técnico"

- "Benfica: Jogadores desgastados com o treinador"

- "Seferovic pronto para o SP Braga"

No O Jogo:

- "'Oitavos' nos trilhos: Com a ajuda de Liverpool e Ajax, dragões e leões em alta fortaleceram as hipóteses de apuramento"

- "Benfica: Do 80 para o 8"

- "Braga-Ludogorets: Vitinha tem estreia à vista"

- "Moto GP: Miguel Oliveira escoltado por 300 até Portimão"

E no A Bola:

- "Sporting-Besiktas (4-0): Passadeira verde: Goleada dos leões e qualificação à vista na receção ao Dortmund"

- "Milan-FC Porto (1-1): Dois pontos perdidos"

- "Benfica: Panela de pressão"

- "SC Braga-Ludogorets: Apuramento na forja"

- "Liverpool-Atl. Madrid (2-0): Jota deu uma ajuda"

- "'Não gosto de vitórias morais', Sérgio Conceição"