'Orçamento da Poncha' faz manchete na imprensa nacional

A votação do Orçamento do Estado para 2022 domina a actualidade, com o já designado 'Orçamento da Poncha' (viabilizado pelos três deputados eleitos pelo PSD na Madeira) a surgir entre as opções para evitar a crise política; nos desportivos há "maldições" e "caça fantasmas no apuramento para a 'Final Four da Taça da Liga'