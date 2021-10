Orçamento, Saúde e futebol nas capas dos jornais nacionais de hoje

Bom dia.

Hoje, quinta-feira, 21 de Outubro de 2021, os jornais nacionais apresentam uma variedade de temas nas suas capas, com destaque para o Orçamento de Estado ainda em discussão, para as questões relacionadas com a Saúde e, ainda, o futebol de campeões, além das duas revistas semanais que hoje saem para as bancas.

Na Visão:

- "Grande Entrevista: 'Com Costa é tudo mais viscoso, mais gasoso' [Rui Rangel]"

- "Imobiliário: O negócio crescente dos quartos para estudantes"

- "Paul Auster: 'Nunca vivi um momento tão assustador como este nos EUA'"

Na Sábado:

- "Escapadinhas para os feriados de outono"

- "Pedro Adão e Silva: Comentador cobrou num ano 108 mil euros a jornais, rádio e TVS"

- "Rui Pinto: Ministério Público tem provas de que o 'hacker' atacou o PSG"

- "Protetores ou simplesmente espiões? Pais que controlam telemóveis, computadores e todas as mensagens dos filhos"

No Correio da Manhã:

- "Acerto de contas mortal no metro: Jovem esfaqueado nas Laranjeiras"

- "Pai de rapaz assediado por padre diz ao CM: 'Quero proteger os filhos dos outros'"

- "Benfica-Bayern (0-4): Descalabro em 20 minutos"

- "Sporting: Vitória na Turquia dá vantagem a Varandas"

- "Tensão política: Costa admite chumbo do Orçamento"

- "Energia cara: Quase metade da conta da luz é para impostos"

- "Protesto: Professores em greve a 5 de novembro"

- "'Piratas': Estado alvo de 127 ataques informáticos"

- "Castanheira do Ribatejo: Dois amigos morrem carbonizados a queimar vinhas velhas"

No Público:

- "Médicos em dedicação plena no SNS só não podem exercer a chefia no privado"

- "Prémio Camões: Paulina Chiziane, uma 'caçadora' de histórias"

- "Liga dos Campeões: Benfica não evita goleada do Bayern"

- "Parlamento Europeu: Opositor político russo Alexei Navalny vence Prémio Sakharov 2021"

- "Covid-19: Casos aumentam em Inglaterra e Portugal pode ajudar a perceber porquê"

- "Entrevista: Nuno Melo acha que 'a democracia está a ser comprimida no CDS'"

- "Abusos sexuais: Tribunal eclesiástico vai julgar padre suspeito"

- "Reprivatização: Efacec está sem dinheiro para pagar a fornecedores"

- "Raquel Varela: Faculdade diz que integridade do CV não está em causa"

No Diário de Notícias:

- "Ordem dos Médicos alerta: 'Há hospitais em verdadeira calamidade' em todo o país"

- "João Heitor: Autarca do Cartaxo procura investimento. 'Câmara não pode ser complicador'"

- "Tecnologia: Everis NTT Data 'vai contratar 500 pessoas, a maioria fora da Grande Lisboa'"

- "Estudo: Poder autárquico e um guião para salvar democracias"

- "Champions: Benfica resistiu quase até ao fim, mas acabou goleado"

- "Novo álbum: E se Astérix e Obélix fossem cowboys?"

- "Lei laboral segue no parlamento Inaceitável para patrões, insuficiente para sindicatos"

- "Portugal Mobi Summit: Matos Fernandes anuncia baixa de preços na luz e mais apoios ao carro elétrico"

- "Videovigilância será fundamental para explicar crime nas Laranjeiras"

No Jornal de Notícias:

- "Governo proíbe contratação pública de empresas com precários"

- "Benfica 0-4 Bayern Munique: Águia de joelhos em quatro minutos"

- "FC Porto: Milionários do Newcastle apontam mira a Luiz Díaz"

- "Membros de grupo rival matam jovem à facada no metro de Lisboa"

- "Porto: Rui Moreira promete reforçar apoio às freguesias"

- "Energia: Rússia aproveita subida de preços para pressionar abertura de gasoduto"

- "Marinha: Investigadas denúncias de tortura a cadetes"

- "Ovar: Desfiles de Carnaval voltam à rua em 2022"

- "Astérix: Argumentista estimulado por aventura na neve"

No Inevitável:

- "Entrevista a Carlos Barbosa, presidente do ACP, que fala sobre os aumentos dos combustíveis: 'As pessoas estão cada vez mais revoltadas e qualquer dia vão explodir'"

- "Gripe já está a circular e covid-19 voltou a aumentar"

- "Insegurança em Lisboa. 'Isto anda completamente louco'"

- "Estado utiliza Twitter para fazer propaganda ao Governo e dizer mal de Passos"

- "José Augusto Legatheaux. A última aula do 'pai' da net em Portugal"

- "Direito ao esquecimento' aprovado. O fim da discriminação"

- "Marcelo fala em 'situação de emergência económica e social'"

- "Dress code para Grande Prémio de Fórmula 1 na Arábia Saudita causa polémica"

No Negócios:

- "O orçamento visto pela lupa das empresas"

- "Governo abre a porta ao aumento das horas extras"

- "Crise energética faz disparar preço dos metais"

- "Mercedes e Fiat alvo de ações judiciais milionárias em Portugal"

- "Rendas antigas poderão sofrer atualização"

- "Entrevista João Leitão Figueiredo: 'O leilão do 5G tem demonstrado o que de pior se faz no país'"

No A Bola:

- "Benfica-Bayern (0-4): Derrocada: Águia deu luta durante 70 minutos. O pior foram os últimos 20..."

- "Sporting: Rogério Alves debaixo de fogo"

- "FC Porto: Wendell forçado a parar um mês"

- "Ludogorets-Braga: Matar borrego na Bulgária"

- "Ronaldo (quem mais?) salva United"

No O Jogo:

- "Benfica-Bayern (0-4): Águia devora-se fria"

- "FC Porto: Conceição é o terror dos Big 5: Os italianos já lhe chamam 'Conceicismo'"

- "Sporting: Perigoso a acelerar e a parar"

- "Ludogorets-Braga: Carvalhal persegue dois inéditos: 'Vai ser até ao último segundo'"

- "Andebol: Portugal coorganiza Euro'2028"

No Record:

- "Benfica-Bayern (0-4): Derrocada: Igualada pior derrota em casa em provas europeias"

- "Sporting: Coates entre os centrais mais goleadores"

- "Man. United-Atalanta (3-2): Ronaldo salva Solskjaer"

- "Ludogorets-SP Braga: Ricardo Horta: 'Foco principal é o 1.º lugar do grupo'"

- "FC Porto: A Europa aos pés de Luis Díaz"