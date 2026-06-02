Menino de 10 anos ferido com gravidade após ser atropelado em Arcos de Valdevez

Um menino de 10 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional 202 em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho indicou que o atropelamento, com alerta pelas 19:20, envolveu um veículo ligeiro e ocorreu na freguesia de Souto e Tabaçô, Arcos de Valdevez.

A criança, que ficou ferida com gravidade, foi estabilizada no local e encaminhada para o helicóptero do INEM, para ser helitransportada para o Hospital de S. João.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Arcos de Valdevez, do INEM e da GNR.