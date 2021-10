Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Divórcio à esquerda acelera eleições: PCP chumba Orçamento"

- "Marcelo avisa para dissolução do parlamento se proposta do Governo não for aprovada"

- "Legislativas podem ser já em janeiro"

- "Maria Augusta celebra 102 anos: Centenária vence batalha contra covid"

- "Filho de viúva Rosa sem fortuna dos seguros"

- "Herdeiro de triatleta: Companhias recusam pagar quase meio milhão de euros por causa do crime"

- "Caos no Hospital de Setúbal é retrato do país"

- "Tribunal de Contas: Alerta para fraudes na bazuca"

- "Para deixar de ser foragido: Rendeiro quer 'boleia' de decisão sobre 'vice'"

- "Ovar: Duas mulheres morrem na linha do comboio"

- "Erro: EMEL multa condutora que não esteve em Lisboa"

- "Viseu: Doente com cancro vítima de falha do SNS"

- "Cascais: Mentira em relatório tira filhas à mãe"

- "Sporting: Rúben quer renovar título"

- "FC Porto: Sérgio deseja troféu que falta"

- "Benfica: Radonjic entusiasma águias"



Público:

- "Governo tenta conquistar PCP para salvar Orçamento e evitar eleições antecipadas"

- "Justiça: João Rendeiro assinou procuração depois de anunciar fuga"

- "Gripe: Vacinas gratuitas nas farmácias só em meados de novembro"

- "'As empresas internacionais vêm cá ser subsidiadas com recursos nacionais' -- Entrevista, Vítor Bento, presidente da APB"

- "Sanções: Líder do Governo polaco abre a porta a diálogo com a UE"

- "Defesa nacional: Organização do Dia do Exército não passou pelo ministro"

- "Fundos comunitários: Portugal precisa de 'multiplicar exponencialmente a capacidade de absorção' de verbas da UE"

- "Expedição: Aurora, o único campo hidrotermal do Ártico foi visitado pelos cientistas"

Jornal de Notícias:

- "Crise política: Eleições à vista com Orçamento chumbado"

- "Portugal 2020: Projetos em risco de perder financiamento de Bruxelas"

- "Gaia: Nova maternidade aponta para primeiro bebé em janeiro"

- "Taça da Liga: Conceição quer oferecer título que falta a Pinto da Costa"

- "Irmão de Variações tentou impedir publicação de fotos íntimas"

Inevitável:

- "Governo preparado para tudo: Quem ganha e quem perde com a crise"

- "Guerra na Justiça"

- "Exército: 'Pátria Mãe' e boinas verdes provocam contestação ao CEME"

- "Covid-19: Estudo americano diz que infetados também ficaram com problemas de memória"

- "Criminalidade: Intensidade da violência tem aumentado, diz Magina da Silva"

- "Itália: Inundações e mau tempo fazem vários desaparecidos"

- "Golpe de Estado no Sudão: Militares prendem primeiro-ministro"

- "1955: A visita de estadão de Craveiro Lopes a Londres"

- "Portugal 2020: Tribunal de Contas aponta execução de apenas 60%"

Diário de Notícias:

- "Crise política e Orçamento de Estado: O que está em jogo"

- "Crime organizado em Portugal: Tráfico de seres humanos, vistos 'gold' e corrupção são pontos fracos"

- "PRR: Tribunal de Contas alerta para risco de incumprimento"

- "Paraquedistas: Chefe do Exército debaixo de fogo não explica proibição de cântico"

- "Internacional: Militares tomam poder no Sudão para 'corrigir o curso da revolução'"

- "Pinto da Costa: Líder do FC Porto tem 63 títulos e Conceição quer oferecer-lhe o que falta: a Taça da Liga"

- "Televisão: Joana Ribeiro na Prime, com Mark Whalberg, e a estrear a primeira série portuguesa na Netflix"

Negócios:

- "[Orçamento de Estado] E agora?

- "Novo Banco entra na rota dos lucros, mas vai manter cortes de pessoal"

- "Luso-israelitas investem 200 milhões no imobiliário até ao final de 2023"

- "FC Porto quer vender posição minoritária na SAD a investidores internacionais"

- "Bolsa: Tesla supera fasquia do bilião de dólares"

- "Radar África: Lourenço e a jogada de dividir para reinar"

Record:

- "Sporting-Famalicão: À caça de fantasmas: Leão enfrenta adversário que não foi capaz de derrotar nos últimos 5 jogos"

- "Benfica: Números dão razão a Jesus: Equipa defende pior com Rafa e Pizzi em simultâneo"

- "Santa Clara-FC Porto: 'Queremos oferecer este título ao presidente', Sérgio Conceição assume obsessão por vitórias"

- "Liga. Gil Vicente-SP Braga (0-1): Noite de sonho do miúdo Vitinha"

O Jogo:

- "Santa Clara-FC Porto: 'Somos quase obcecados por títulos', Sérgio Conceição destaca caráter decisivo do jogo de hoje numa prova que 'é para ganhar'"

- "FC Porto: SAD recusa vender ações"

- "Gil Vicente-Braga (0-1): Vitinha fez a diferença, Sequeira segurou-a"

- "Benfica: Pizzi e Rafa rendem mais juntos"

- "Ciclismo: 'Quero ser o grande sprinter português: Iuri Leitão não pretende ficar pela prata conquistada nos Mundiais de pista"

A Bola:

- "Queridos inimigos: Troca de acusações entre Pinto da Costa e Frederico Varandas não impediu negócio milionário no último defeso"

- "Benfica: Rafa joga na posição perfeita para ele"

- "Santa Clara-FC Porto: 'É um título para ganhar', Sérgio Conceição"

- "Sporting: 'É importante ir à 'Final Tour', Rúben Amorim"