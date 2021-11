Madeira representada na comissão política e senado nacional do partido Aliança

O 3.º Congresso Nacional do partido Aliança realizou-se, este fim-de-semana, no qual foram realizadas eleições para os órgãos partidários nacionais. O economista e empresário Paulo Lami Laranjeira, líder do partido na Madeira, continua a integrar a direcção política nacional.

A lista eleita para o senado nacional do partido foi encabeçada pela madeirense Maria João Gaspar, professora universitária e vice-presidente da DPN cessante, tendo como segundo nome o professor universitário Luiz Guerreiro Lopes, que integrou a lista do Aliança às últimas eleições europeias em representação da Região Autónoma da Madeira.

O jurista Jorge Nuno Sá foi eleito presidente da direcção política nacional.