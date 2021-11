Dia inspirado para Sporting e FC Porto, cada vez mais 'europeus'

O Sporting, com nova goleada ao Besiktas, e o FC Porto, com prestigiante empate em Milão, ficaram hoje mais perto do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Os dois primeiros da I Liga portuguesa de futebol beneficiaram ainda das derrotas dos adversários 'mais diretos', o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid, e partem para a quinta jornada da fase de grupos com o objetivo final bem à vista.

Ajax e Liverpool, com percurso sem mácula - quatro jogos, quatro vitórias, são as equipas que desde já asseguram a ida aos jogos dos 'oitavos'.

Mais do que apurar-se, o Liverpool é virtual vencedor do grupo B, com 12 pontos, depois desta vitória de 2-0 sobre o Atlético de Madrid. FC Porto (cinco), Atlético (quatro) e AC Milan (um) ficam a 'brigar' pelo segundo lugar.

Reduzidos a 10 desde o minuto 36, por expulsão de Felipe, os 'colchoneros' foram impotentes para lutar com os 'reds', vencedores por 2-0, com golo de cabeça do português Diogo Jota aos 13 e outro de Sadio Mané, aos 21, ambos com assistência de Alexander-Arnold.

Pouco se viu no jogo de João Félix, titular no Atlético e substituído aos 59, depois de já ter visto um cartão amarelo (52).

Mais cedo, o FC Porto tinha conseguido um prestigiante empate em S. Siro com o AC Milan, 1-1, um resultado que ainda deixa os italianos com uma muito ténue hipótese de apuramento.

Luís Diáz, aos seis minutos, abriu o marcador para os 'dragões'. Em lance de infelicidade, Mbemba fez autogolo e fixou o 1-1 final aos 61 minutos.

Rafael Leão foi titular no ataque milanês, saindo aos 85.

No grupo C, o Sporting goleou o Besiktas por 4-0 e foi com prazer que viu o Borussia Dortmund perder em casa com o Ajax, por 3-1.

Os holandeses chegam aos 12 pontos e apuram-se, além de terem o grupo praticamente ganho. Sporting e Borussia Dortmund estão com seis pontos, antevendo-se como decisivo o embate entre os dois no estádio José Alvalade. Em Dortmund, os alemães venceram os 'leões' por 1-0.

Depois do 4-1 na Turquia, nova noite de glória para o ataque leonino, com golos para o regressado Pedro Gonçalves (31, de grande penalidade, e 38), Paulinho (41) e Pablo Sarabia (56).

Bem encaminhado para o apuramento está também o Manchester City, no grupo A, após goleada ao Brugge por 4-1, ao mesmo tempo que o PSG cedia empate no último minuto em Leipzig, 2-2.

Após esta ronda, os 'citizens' estão com nove pontos, contra oito do PSG, quatro do Brugge e um do Leipzig.

João Cancelo foi o homem do jogo no estádio Etihad, com três assistências, sendo que Bernardo Silva também foi titular (substituído aos 75).

Em Leipzig, sem Lionel Messi na equipa, o PSG cedeu empate no último minuto e deixou assim 'fugir' dois pontos e a liderança do grupo.

Nuno Mendes e Danilo entraram no 'onze' parisiense e André Silva alinhou pelos alemães, numa noite que não recorda com prazer, já que falhou um penálti aos 12 minutos. Danilo fez a falta para grande penalidade e depois na conversão do castigo o avançado luso 'permitiu' a defesa a Donnarumma.

No grupo D, a 'estrela' do Sheriff começa a perder fulgor e depois de duas vitórias regista duas derrotas. Hoje, foi o Inter a ganhar por 3-1, em Tiraspol.

Mais cedo, o Real Madrid tinha ganhado ao Shakhtar Donetsk por 2-1, o que deixa as contas sobre o apuramento no grupo ainda muito 'atrasadas'.

O Real Madrid está na frente, com nove pontos, à frente de Inter (sete), Sheriff (seis) e Shakhtar Donetsk (um).