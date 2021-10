FC Porto e Sporting 'atacam' segundo lugar na 'Champions', Benfica 'pede' ajuda ao Dinamo

FC Porto e Sporting tentam repetir na quarta jornada da Liga dos Campeões em futebol as vitórias da terceira, e atacar, nos seus grupos, o 'premiado' segundo lugar, que o Benfica 'pede' ajuda para segurar.

A meio da prova, e apesar já terem sofrido pesadas goleadas, os três 'grandes' do futebol português estão na corrida aos 'oitavos', tendo terça ('águias') e quarta-feira ('dragões' e 'leões') mais uma ronda determinante na luta pelo apuramento.

Em grupos com vencedores praticamente decididos, o Benfica, acabado de perder a liderança do campeonato luso, com um 1-1 no Estoril, joga em Munique, mas, pouco podendo fazer -- não ser goleado já não será mau -, terá, sobretudo, os 'ouvidos' em Kiev, esperando que o Dinamo não deixe o FC Barcelona ganhar.

Por seu lado, o FC Porto, novo comandante da I Liga, após um tranquilo 4-1 ao Boavista, joga em Milan, onde, repetindo o 1-0 caseiro ou o espetacular 3-2 de 1996/97, pode aproveitar a deslocação do Atlético Madrid a Liverpool para ascender ao segundo lugar e colocar-se na 'rota' do apuramento.

Quanto ao Sporting, co-líder da I Liga a par dos 'dragões' após o 1-0 ao Vitória, e depois do afirmativo 4-1 na Turquia, espera-se que, independentemente dos números, possa voltar a vencer o Besiktas, o que a acontecer devolverá a equipa à luta do apuramento, sobretudo se o Ajax vencer em Dortmund, onde os locais voltam a jogar sem 'meia equipa', leia-se Erling Haaland.

A ronda lusa arranca com a deslocação do Benfica a Munique e, depois do que se viu na Luz (0-4, apesar de o primeiro golo só ter surgido aos 70 minutos) e tem visto ao longo da época em cada jogo dos bávaros -- exceção ao incrível 0-5 em Mönchengladbach -, o que se espera é mais um resultado desnivelado.

O treinador Julian Negelsmann, positivo ao novo coronavírus, deverá voltar a falhar o banco, mas, ali, todos sabem muito bem o que têm de fazer, o que fazem sempre, que é 'massacrar' e cair em cima dos adversários, sempre em alta intensidade.

Na última visita do Benfica, em 2018/19, os bávaros golearam por 5-1 e é utópico esperar grandes melhorias, pelo que, para o Benfica, o desfecho da ronda três, para as suas pretensões de apuramento, centram-se em Kiev.

Em crise, na primeira época pós Lionel Messi, o FC Barcelona já sofreu dois desaires por 3-0 -- em casa com os alemães e na Luz -, mas venceu em casa os ucranianos por 1-0 e, com novo triunfo, agora em Kiev, pode saltar para o segundo posto.

Desta forma, o Benfica festejará tudo o que não seja um triunfo do 'onze' comandado por Sergi Barjuan - o sucessor provisório de Ronald Koeman -, que visita na quinta ronda, em 23 de novembro, antes da receção ao Dinamo Kiev, em 08 de dezembro.

Na quarta-feira, o FC Porto é o primeiro a entrar em ação, pelas 17:45 (em Lisboa), perante um AC Milan, de Rafael Leão, que dominou no Dragão e, voltando a bater, assegura, desde logo, o chamado 'mal menor', a 'descida' à Liga Europa.

Mesmo num 'grupo da morte', como este, o 'onze' de Sérgio Conceição não joga, porém, para ser terceiro, mas para se qualificar e, nessa perspetiva, até um empate pode ser um resultado positivo.

O FC Porto tem, porém, boas recordações de Milão, onde ganhou por 1-0 em 1979/80, com um tento de Duda, e, de forma espetacular, por 3-2 em 1996/97, na fase de grupos da 'Champions', com três golos brasileiros, um de Artur e dois do suplente Jardel.

Caso 'espete' a terceira 'lança' em San Siro, o conjunto portista poderá ficar três pontos à maior em relação ao Atlético de Madrid, que, após o desaire caseiro com o Liverpool, vai enfrentar o 'inferno' de Anfield Road.

Por seu lado, o Sporting parece ter capacidade para somar o segundo triunfo sobre o Besiktas, e 'renascer' na luta pelo apuramento, cenário que parecia difícil de antever após duas rondas, com zero pontos, a seis dos dois primeiros.

Com nova vitória, os comandados de Rúben Amorim podem mesmo igualar o Borussia Dortmund, se os alemães, que foram goleados nos Países Baixos por 4-0, voltarem, também, a perder com os holandeses, já vencedores por 5-1 em Alvalade.

Neste cenário, o Sporting igualaria os seis pontos dos germânicos, que depois recebem - em 24 de novembro -, num jogo que poderia valer o apuramento: a ausência do lesionado Erling Haaland aumenta claramente as possibilidades 'leoninas'.

A quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões realiza-se na terça e quarta-feira, e Liverpool, Ajax e Bayern Munique podem já garantir a qualificação para os 'oitavos', tal como o Salzburgo (Grupo G) e a Juventus (H).