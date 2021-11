Exercício 'Dronex 21' terá ponto alto na sexta-feira

O exercício 'Dronex 21' começou, esta manhã, e terá o seu ponto alto na próxima sexta-feira, dia 5 de Outubro, com as demonstrações no Cais do Carvão, no Funchal, a partir das 10 horas, num simulacro de vários acidentes.

O exercício, que se desenrola em diversos locais da Região Autónoma da Madeira, conta com 36 pessoas do Comando Operacional da Madeira, da ARDITI, da Componente de Operações Especiais do Estado-Maior-General das Forças Armadas, da Polícia de Segurança Pública, das Zonas Militar e Marítima da Madeira, da Polícia Marítima, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, do SANAS e do Centro de Informações e Segurança Militar.

Coordenado pelo COM, o evento junta pela primeira vez a nível nacional um conjunto de capacidades militares e não militares, que testam as capacidades de, em conjunto, poderem contribuir para a segurança e bem-estar dos cidadãos e para a salvaguarda de pessoas e bens.

Ao todo, são 14 drones envolvidos nas diversas actividades programadas durante estes três dias.