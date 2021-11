Santa Cruz disponibiliza serviços de recolha de lixo e entrega de cabazes a doentes com covid-19

Na sequência do aumento do número de casos covid-19 no concelho de Santa Cruz, a Câmara Municipal veio hoje a público reforçar que tem um serviço de recolha de lixo ao domicílio das pessoas doentes, que pode ser requerido on-line:

O município ressalva ainda que os pedidos poderão ser feitos através do e-mail [email protected] ou por contacto telefónico (291 520 130).

Para as pessoas impossibilitadas de sair de casa e sem apoio familiar, a autarquia disponibiliza ainda a entrega de um cabaz com alguns género alimentares ao domicílio.

Este serviço pode ser requerido através de mensagem privada na página oficial do Facebook, com o nome Município de Santa Cruz.

O concelho de Santa Cruz registou, na terça-feira, dia 2 de Novembro, 24 novos casos positivos do total de 51 infecções reportadas pela Direcção Regional de Saúde (DRS).

51 novos casos de Covid-19 na Madeira Há a reportar 51 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira. Trata-se de cinco casos importados: dois da Espanha, um da Alemanha, um do Reino Unido e um dos Países Baixos, sendo os restantes 46 casos de transmissão local. As investigações epidemiológicas estão em curso.

Catorze dos 51 casos positivos reportados pela Direcção Regional de Saúde (DRS) dizem respeito a pessoas com mais de 80 anos, todas do sexo feminino, o que poderá estar relacionado ao surto de covid-19 detectado num lar de idosos, em Gaula, freguesia pertencente ao concelho de Santa Cruz.