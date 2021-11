Certificado 'Madeira Safe to Discover' como garantia para quem visita a Madeira

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, entregou hoje mais um certificado ‘Madeira Safe to Discover’. Desta feita, ao ‘Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s’, que se torna, assim, no terceiro espaço museológico do Governo Regional a recebê-lo, depois do ‘Universo de Memórias de João Carlos Abreu’ e da ‘Casa-Museu Frederico de Freitas’.

Na entrega do certificado de Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos esteve igualmente presente Rui Cordeiro, diretor da SGS Portugal para os Açores e Madeira (entidade certificadora).

"Esta preocupação de certificar o destino contra os riscos biológicos tem um propósito que não é inocente. Nós queremos efectivamente proteger em relação aos riscos biológicos, mas queremos fazer uso desta certificação como garantia a quem nos visita", referiu Eduardo Jesus.