Lar em Câmara de Lobos com cinco idosos infectados com covid-19

Há cinco idosos infectados com covid-19 no 'Lar Câmara de Lobos Living Care', unidade do mesmo grupo do 'Atalaia Living Care'.

Segundo fonte da direcção daquela instituição, todos os idosos estão bem e sem sintomas graves da doença. Todos eles tinham o programa vacinal contra a covid-19 completo, factor que, entende a mesma fonte, terá sido determinante para que estas pessoas não tenham sido acometidas de doença grave.

Este pequeno surto, em Câmara de Lobos, levou a direcção do estabelecimento a reforçar a necessidade de apenas serem admitidos em unidades desta natureza utentes com as duas doses da vacina. "Este devia ser um critério para permanecer em unidades de REDE ou lares", referiram, sob pena de uma pessoa não vacinada poder colocar em causa a segurança dos utentes que se vacinaram.

Conforme tem sido amplamente apontado pelas autoridades de saúde, a vacina não impede o contágio, mas reduz o risco de doença grave, bem como o risco de transmissão, como acreditam ser este o caso.