Rio sem maioria na AMRAM

E vão quatro. Quatro iniciativas que Rui Rio leva no dia de hoje numa agenda sobrecarregada e em contra-relógio mas que nem por isso teve maioria dos autarcas na reunião na sede da Associação de Municípios (AMRAM).

Dos 11 apenas cinco autarcas compareceram ao ‘chamamento’ [Pedro Calado, Pedro Coelho, Carlos Teles, Ricardo Nascimento e Nuno Batista], todos filiados no PSD-M, todos menos à excepção do autarca ribeira-bravense.

Faltaram Célia Pessegueiro, Emanuel Câmara, Ricardo Franco, Dinarte Fernandes, Filipe Sousa e José António Garcês que foi apoiado pela estrutura regional dos social-democratas madeirenses nas Autárquicas,

mesmo assim o líder dos social-democratas leva para Lisboa um dossier com os principais problemas estruturais do Porto Santo, um documento entregue em mão pelo edil que colocou no topo os transportes aéreos.