"Santa Cruz não apadrinha candidatos partidários"

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, recebeu um convite da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) para participar numa reunião, que terá lugar a 23 de Novembro e contará com a presença do candidato à liderança do PSD, Rui Rio.

Em nota enviada à comunicação social, a Câmara Municipal de Santa Cruz dá conta que o autarca recusou o convite. Em causa está a presença de Rui Rio.

Filipe Sousa considera que a "marcação desta reunião desprestigia a AMRAM, porque o Dr. Rui Rio não se encontra revestido de qualquer legitimidade para falar das relações dos Municípios com o Governo da República. Primeiro porque o Dr. Rui Rio não representa o Governo da República, segundo porque nem se sabe sequer se será o Dr. Rui Rio o candidato do PSD às eleições de Janeiro".

No comunicado constam ainda outros cinco motivos para a recusa do convite, entre os quais: "Faria muito mais sentido marcar esta reunião com o actual presidente do Governo Regional para abordar os problemas que realmente existem na relação dos municípios com o executivo liderado por Miguel Albuquerque; Não faz é qualquer sentido a AMRAM servir de braço armado para lutas internas pela liderança nacional do PSD, ou para interesses de grupos, grupinhos e grupelhos do PSD regional".

A autarquia conclui a nota com um apelo aos restantes municípios da Região que integram a AMRAM: "Juntarem-se a Santa Cruz e salvarem o nome do organismo do qual fazem parte, livrando-o da instrumentalização partidária e orientando a AMRAM para aquelas que são as suas nobres atribuições".