Taxa de juro no crédito à habitação e a prestação média aumentaram na Região em Outubro

De acordo com a análise da Direcção Regional de Estatística, em Outubro de 2021, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região, fixou-se em 0,749%, registando um acréscimo de 0,054 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior.

Em comparação com o mesmo período de 2020, a taxa de juro implícita no crédito à habitação diminuiu 0,085 pontos percentuais, sendo que o valor era de 0,834%.

O valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação aumentou para 265 euros, tendo os juros se fixado nos 37 euros (mais três euros que no mês anterior) e a amortização nos 228 euros (mais 23 euros que no mês anterior). No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 231 euros.

Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou, situando-se neste mês nos 59.277 euros (59.193 euros em Setembro). Um ano antes era de 57.881 euros.

A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita aumentou para 0,803%, mais 0,018 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos aumentou para os 251 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 57.688 euros (57.334 euros no mês precedente), mantendo-se assim a tendência de subida que se verifica desde Março de 2019.

De notar que os resultados do mês de Outubro estão influenciados pelo fim do regime de moratórias bancárias no crédito à habitação, implementadas no contexto da pandemia de covid-19 que, recorde-se, teve início em Abril de 2020 e originou reduções na taxa de juro implícita e na prestação média.