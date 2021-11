Apenas 10% dos trabalhadores desenvolvem, actualmente, a sua actividade profissional a partir de casa. INE revela quebra de 59 pontos percentuais face ao mesmo período de 2020. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 23 de Novembro.

Ainda sobre a pandemia, de realçar que a Madeira registou ontem mais duas mortes e 70 novos casos de dovid-19, 25 só nas escolas.

‘Bazuca’ compensa alívio fiscal é outro dos temas em destaque nesta edição. Orçamento para o próximo ano não prevê verbas para um eventual confinamento. Educação, Saúde e obras continuam como prioridades.

Saiba também que o Grupo Sousa está em processo de venda do Luamar. As negociações com a Ferpinta Turismo, dono dos hotéis Vila Baleira, devem estar concluídas no fim do ano.

Numa nota mais solidária, surge Dolores Aveiro. Mãe de Ronaldo recorda o seu próprio passado, apela ao coração dos madeirenses e revela que o Natal vai ser passado em Manchester, com o filho.

Coral regressa à China e ‘namora’ Venezuela é o tema que 'fecha' os destaques de hoje.

