Rt de 1,18 na Madeira está acima da média nacional

O R(t) da Madeira é de 1,18, apresentando-se ligeiramente acima da média nacional, já que Portugal tem, nesta altura, um R(t) de 1,17, tendo estabilizado em relação à semana anterior.

Estes dados têm em conta as novas infecções reportadas entre os dias 10 e 14 de Novembro, de acordo com o mais recente relatório de situação divulgado, hoje, pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Todas as regiões apresentam a média do índice de transmissibilidade (5 dias) superior a 1.

Foram estimados os seguintes valores de R(t) para as restante regiões do país: 1,20 na região Norte, 1,16 na região Centro, 1,15 na região LVT, 1,29 na região Alentejo, 1,25 na região Algarve e 1,20 na região autónoma dos Açores.

Tal como o DIÁRIO avançou nos últimos dias, a Madeira está no vermelho. A par da Região estão o Algarve e a região Centro. Todas estas regiões apresentam uma taxa de incidência entre 240 e 479,9 casos por 100.000 habitantes, e as restantes regiões – Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Autónoma dos Açores – uma taxa de incidência mais favorável, entre 120 e 239,9 casos por 100.000 habitantes em 14 dias.

A taxa de incidência do vírus SARS-CoV-2 a nível nacional voltou a registar um aumento significativo, para 191,2 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) se manteve estável.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a nível nacional a taxa de incidência subiu, desde quarta-feira, de 173,7 para 191,2 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias.

Em Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, passando de 172,9 para 190,9 casos por 100 mil habitantes.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são actualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

De acordo com o portal do Governo para a covid-19, "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta é de 240, nível de risco é de 480)".

A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infecções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.