Calado pede "espírito crítico construtivo" aos jovens

O presidente da Câmara do Funchal pede aos jovens "espírito crítico construtivo".

Pedro Calado diz que não é preciso críticas destrutivas. "Para coisas cinzentas ou negativas já andam muitas aves por aí a pairar. Nós neste momento estamos a precisar é de espíritos positivos, construtivos, disponibilidade para enfrentar os desafios", reforçou.

Autarquia quer dar "esperança de trabalho e oportunidades de emprego"

Neste contexto, o autarca garantiu que a câmara tem "uma grande aposta para os próximos quatro anos, lutando para que a juventude tenha um papel activo, decisivo na construção da sociedade", mas pede também os contributos da juventude para construir um mundo melhor.

Vamos trabalhar não só com os estabelecimentos de ensino, mas também com as entidades patronais, para vos dar uma esperança de trabalho e uma oportunidade de emprego e de construção da vossa vida. Vamos trabalhar não só nas bolsas de estudo, mas também em dar mais meios para terem mais apetências didática, tecnológica e informática, para estarem mais bem preparados para o futuro. Vamos fazer pontes, com o mundo e com a sociedade civil e vamos, julgo eu, daqui a quatro anos ter um mundo um bocadinho diferente, aqui na cidade do Funchal. Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal

As declarações do autarca do Funchal foram proferidas durante a cerimónia de entrega do Prémio Infante Dom Henrique.

A iniciativa, que decorreu esta tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal, premiou 37 jovens madeirenses das escolas da Apel, Francisco Franco e Jaime Moniz, nas categorias, Bronze, Prata, Ouro.

Foto Rui Silva / ASPRESS

Os objectivos passam por proporcionar aos jovens participantes actividades voluntárias e não competitivas a fim de incentivar e reconhecer o mérito, a dedicação, a autoconfiança e a perseverança.

Além do Pedro Calado, marcaram presença no evento a vereadora com o pelouro da Educação, Margarida Pocinho, e Miguel Horta e Costa, presidente executivo da Associação Prémio Infante Dom Henrique. Ausente esteve o Duque de Bragança, D. Duarte Pio. O fundador e presidente de Honra deste Prémio em Portugal está com sintomas gripais e não conseguiu estar presente no evento.