Calado assume compromisso de apoiar Casa de Saúde Câmara Pestana

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, marcou presença esta quarta-feira, 17 de Novembro, na inauguração da nova Unidade de cuidados continuados integrados de longa duração, dedicada a São Camilo de Léllis, padroeiro dos doentes.

A nova unidade integra a Casa de Saúde de Câmara Pestana e dispõe de 22 camas. À margem da visita às instalações, Pedro Calado assumiu o compromisso de estabelecer cooperação e diálogo com a instituição, seguindo o trabalho feito pelo Governo Regional em prol da valorização dos serviços prestados na instituição gerida pelas Irmãs Hospitaleiras.

O presidente da CMF destaca que esta área está inserida na política social da autarquia, que tem como propósitos apoiar a longevidade e promover uma vida mais saudável, com qualidade e dignidade.

A obra de remodelação do edifício foi apoiada pela então vice-presidência do Governo Regional em 49% do custo total, ou seja, em cerca de 635 mil euros.