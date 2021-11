Portugal recebe mundais de ténis de mesa de sub-15 e sub-19

Portugal recebe entre 2 e 8 de Dezembro, em Vila Nova de Gaia, os campeonatos mundiais de ténis de mesa de sub-15 e sub-19, "a primeira grande prova mundial de escalões jovens" desde o início da pandemia de covid-19.

A competição vai juntar atletas de todos os continentes, que competirão nas variantes de equipas, singulares e pares (masculinos e femininos) e pares mistos.

Portugal vai estar representado por um total de 16 atletas, que irão participar em todas as provas de todos os escalões, com destaque para a 'armada' madeirense composta pelos atletas Gonçalo Gomes (CD 1.º de Maio) e Tiago Li (CD São Roque) que irão competir no escalão de sub-19 e ainda o técnico Ricardo Faria que irá estar à frente da equipa de sub-15.

A selecção de sub-19 é composta pelos seguintes atletas: David Bessa (CTM Lagos), Gonçalo Gomes (CD 1.º de Maio), Silas Monteiro (AR Novelense), Tiago Li (CD São Roque), Inês Matos (Boa Hora FC), Inês Gonçalves (CTM Mirandela), Inês Salgado (CTM Mirandela) e Patrícia Santos (Sporting CP).

Já a equipa dos sub-15 conta com os seguintes jogadores: Bernardo Pinto (CTM Mirandela), Rafael Kong (CTM Mirandela), Rafael Silva (GDCCAAA Guilhabreu), Tiago Abiodun (Sporting CP), Mariana Costa (AR Canidelo), Mariana Rodrigues (Boa Hora FC), Mariana Santa Comba (CTM Mirandela) e Matilde Pinto (CTM Mirandela).