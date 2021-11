Marítimo recebe Souselas na Taça de Portugal feminina

O Marítimo conheceu esta tarde o adversário para a segunda eliminatória da Taça de Portugal em futebol feminino.

A formação madeirense que milita na Liga BPI irá medir forças com o Souselas, equipa do Campeonato Nacional da III Divisão, assim ditou o sorteio realizado na cidade do Futebol.

Os jogos desta eliminatória estão agendados apenas para 2 de Janeiro de 2022.

De referir que o Sporting de Braga, onde milita a madeirenses Laura Luís, vai iniciar a defesa do troféu frente à Ovarense, do segundo escalão, enquanto o Benfica, finalista vencido, defronta o Atlético.

Tanto Braga como Benfica vão actuar em casa, assim como o Sporting, que conta com a madeirense Fátima Pinto, que vai receber a União Desportiva Polvoreira, equipa da zona de Guimarães que disputa a terceira divisão.