Paredes de Coura oferece 15 mil árvores para plantar em 24 hectares de floresta

A Câmara de Paredes de Coura iniciou hoje a distribuição de 15 mil árvores pelas juntas de freguesias para garantir a plantação de 24 hectares de floresta autóctone, o equivalente a 24 campos de futebol.

Em declarações hoje à agência Lusa, o presidente daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo, Vítor Paulo Pereira, explicou que a ação, além de assinalar, durante toda a semana, o Dia da Floresta Autóctone, pretende dar "continuidade aos programas de sustentabilidade e de preservação da paisagem como um património e riqueza inestimável".

"No mundo global em que a degradação ambiental se acentua de dia para dia, apesar da consciência que temos desse facto, quem tiver paisagem autêntica, obviamente, tem riqueza e maior capacidade de atrair pessoas ao território", sustentou.

O autarca socialista lembrou que "Paredes de Coura foi o primeiro concelho a ter um Plano de Paisagem, que foi um projeto de participação democrática e educação ambiental".

"Quem tem um Plano de Paisagem passa a ter uma noção muito mais objetiva do território, e passa a dispor de ferramentas para fazer intervenções adequadas à paisagem. O que temos feito ao longo dos últimos seis anos é dar maior atenção à paisagem", referiu.

Em comunicado hoje enviado à imprensa, o município adiantou que as árvores que começam hoje a ser distribuídas, "sobretudo carvalhos, castanheiros, medronheiros, azevinhos e sobreiros, com tamanhos entre 0,5 e 2 metros, são entregues às juntas de freguesia de todo o concelho para que os munícipes as possam recolher sem dificuldade de transporte".

"Teremos de ser capazes de ligar a floresta aos projetos de cidadania com o objetivo de garantirmos que estamos a apostar numa mudança de paradigma para o futuro, através da implicação de toda a comunidade. A mudança tem de ser coletiva. A floresta tem horror ao vazio. O futuro exige uma maior intervenção comunitária, que começa em cada um de nós. Cuidar da floresta e plantar espécies autóctones é um dos muitos passos que temos de dar", frisou Vítor Paulo Pereira.

A iniciativa hoje iniciada "é alargada também às escolas, onde decorrerão atividades de plantação durante a semana e, no sábado, aos frequentadores do mercadinho local onde serão disponibilizadas mais árvores para entrega gratuita".

A Área de Paisagem Protegida de Corno de Bico, em Paredes de Coura, "tem sido objeto nos últimos quatro anos de diversas ações de reflorestação, levadas a cabo em colaboração com entidades como a ACHLI [Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico] e a Bosques Sostenibles, o que permitiu no total a plantação de mais de 20 hectares de árvores autóctones nos Baldios de Castanheira e Bico, recuperando zonas afetadas por incêndios".

Na área da Paisagem Protegida do Corno de Bico "foram ainda realizadas intervenções de gestão de combustível e conversão da paisagem, recuperando zonas de mato e giestal para pastoreio, numa área total superior a 80 hectares".

"Esta conversão permite maior resiliência ao risco de incêndio e uma manutenção sustentável, uma vez que é uma área privilegiada para a atividade de pastoreio dos animais", refere a nota.